«Гиены начинают выть в унисон». Трефилов об отстранении российских команд от соревнований

Вице-президент Федерации гандбола России, известный тренер Евгений Трефилов прокомментировал решение отстранить сборную России и российские клубы от международных соревнований.
«Я считаю, что это несправедливое решение. Давайте вспомним Пьера де Кубертена, основателя современного олимпийского движения. Он говорил о совершенно другом значении спорта в такой период.
К сожалению, сейчас спорт неотделим от политики. Справедливее решить все вопросы на корте или площадке, чем путём запретов. Меня смущает один момент: смотрите, как соперники поют в унисон. Если 10 человек, к примеру, захотят исполнить одну мелодию, то кто-то начнёт раньше, кто-то запоздает, кто-то вовсе промолчит. Но сейчас мы видим полное единство. Считаю, что это говорит о том, что всё было подготовлено.
Знаете, я люблю смотреть документальные фильмы о дикой природе. И когда лев убивает быка, то гиены начинают выть в унисон. Что происходит и сейчас», — приводит слова Трефилова «Спорт-экспресс».
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