Саблистка Егорян высказалась о возможном завершении карьеры
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Двукратная олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро, двукратная чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы, саблистка Яна Егорян высказалась о дальнейшем продолжении карьеры.
По словам Егорян, она готова выступать до парижской Олимпиады в том случае, если российские спортсмены будут допущены к ней.
«Если мы не сможем поехать на соревнования по отбору на Олимпиаду, то на Игры мы никак не попадём. И, соответственно, нет никакого смысла готовиться к ним. Но это не значит, что я близка к завершению карьеры. Ни о каком уходе речи нет.
Если в августе будет Спартакиада, скорее всего, поеду на неё. Будем ждать допуска на международные соревнования и надеяться, что всё же сможем попасть на Олимпийские игры в Париж», – проводит слова Егорян «Матч ТВ».
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