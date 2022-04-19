Саблистка Егорян высказалась о возможном завершении карьеры

Двукратная олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро, двукратная чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы, саблистка Яна Егорян высказалась о дальнейшем продолжении карьеры.

По словам Егорян, она готова выступать до парижской Олимпиады в том случае, если российские спортсмены будут допущены к ней.

«Если мы не сможем поехать на соревнования по отбору на Олимпиаду, то на Игры мы никак не попадём. И, соответственно, нет никакого смысла готовиться к ним. Но это не значит, что я близка к завершению карьеры. Ни о каком уходе речи нет.

Если в августе будет Спартакиада, скорее всего, поеду на неё. Будем ждать допуска на международные соревнования и надеяться, что всё же сможем попасть на Олимпийские игры в Париж», – проводит слова Егорян «Матч ТВ».