«Ребёнка могут «накачать» — русский ведь». Гранкин объяснил, почему уехал из Германии

Российский волейболист Сергей Гранкин, который с 2019 года выступал в чемпионате Германии за «Берлин», а теперь вернулся в Россию, объяснил отъезд из Германии.

«Там, в Германии, мне было комфортно. Поэтому достаточно сложное решение. Не могу назвать Берлин домом, но там очень нравилось: отношение, да и всё вокруг способствовало тому, чтобы давать результат, чтобы получать удовольствие от игры. Жизнь в команде зацепила, потому что там всё по-другому: к тебе иначе относятся, все отзывчивые, дружелюбные, нет никакой зависти, как обычно в России, когда за спиной что-то говорят.

Но в России поспокойнее — семья дома. А последние полгода они были со мной в Берлине. Ведь если ребёнка в садик или школу отдашь, то непонятно, какой будет там жизнь. От детей это не зависит, а родители могут «накачать» его — русский ведь. Безопасность семьи, конечно, один из факторов, почему переехал», – сказал Гранкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Полное интервью Сергея Гранкина читайте на «Чемпионате» во вторник, 21 июня.