Ян Непомнящий вышел на шестое место на турнире Grand Chess Tour в Загребе

Российский шахматист Ян Непомнящий поднялся на шестое место после завершения всех девяти партий в рапид в рамках третьего этапа серии Grand Chess Tour, который проходит в Загребе (Хорватия).

В третий день соревнований Непомнящий одержал две победы и потерпел поражение. Россиянин чёрными фигурами обыграл француза Максима Вашье-Лаграва, белым цветом одержал победу над болгарином Веселином Топаловым и чёрными проиграл хорвату Ивану Шаричу.

По итогам рапида Непомнящий набрал девять очков из 18 возможных. Лидирует представитель Нидерландов Йорден ван Форест (12 очков), вторым идёт действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (11), третьим — представитель Франции Алиреза Фируджа (11). 23 и 24 июля турнир продолжится партиями в блиц.