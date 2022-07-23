Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ян Непомнящий вышел на шестое место на турнире Grand Chess Tour в Загребе

Ян Непомнящий вышел на шестое место на турнире Grand Chess Tour в Загребе
Комментарии

Российский шахматист Ян Непомнящий поднялся на шестое место после завершения всех девяти партий в рапид в рамках третьего этапа серии Grand Chess Tour, который проходит в Загребе (Хорватия).

В третий день соревнований Непомнящий одержал две победы и потерпел поражение. Россиянин чёрными фигурами обыграл француза Максима Вашье-Лаграва, белым цветом одержал победу над болгарином Веселином Топаловым и чёрными проиграл хорвату Ивану Шаричу.

По итогам рапида Непомнящий набрал девять очков из 18 возможных. Лидирует представитель Нидерландов Йорден ван Форест (12 очков), вторым идёт действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (11), третьим — представитель Франции Алиреза Фируджа (11). 23 и 24 июля турнир продолжится партиями в блиц.

Непомнящий внезапно стал фаворитом матча за титул? В соперниках-то уже не грозный Магнус Непомнящий внезапно стал фаворитом матча за титул? В соперниках-то уже не грозный Магнус
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022