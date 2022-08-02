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Сёстры Аверины ответили на вопрос, выступят ли они на Олимпиаде-2024 в Париже

Сёстры Аверины ответили на вопрос, выступят ли они на Олимпиаде-2024 в Париже
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Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины ответили на вопрос подписчика о выступлении на летних Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже (Франция).

«Вы будете на Олимпиаде-2024?» — поинтересовался подписчик.

«Мы живём сегодняшним днём и никогда не загадываем, что будет дальше. А что будет дальше… Время покажет», — ответили спортсменки.

Напомним, на летней Олимпиаде-2020 в Токио, которая прошла в июле-августе 2021 года, Дина и Арина Аверины не смогли завоевать золотые медали в личном многоборье. Дина выиграла серебро, уступив Линой Ашрам из Израиля, а Арина стала лишь четвёртой, пропустив на третье место представительницу Беларуси Алину Горносько. В командном многоборье сборная России взяла серебро, уступив национальной команде Болгарии.

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