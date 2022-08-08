Украинская легкоатлетка Левченко: в мире всё вверх тормашками, люди не понимают чужую боль

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко рассказала об отношении к своей стране в мире в контексте происходящих в ней событий.

«Отношение к Украине в Юджине? Были невероятные ощущения. Когда мы просто были одеты в форму сборной Украины, к нам подходили люди, поддерживали. Даже не знаю, сколько сотен таких было.



Они говорили, что очень рады, что мы здесь, что выступаем, что за нас переживают всем сердцем. Свои переживания выражали. Мне было неловко, потому что я просто надела эту кофту и не знала, как себя правильно вести. Это сложная тема, потому что я переживаю, правильно ли отреагируют, правильно ли меня поймут, могу ли я улыбнуться, нужно ли дать другую эмоцию.



Но и была гордость, что нашу страну видят, слышат. Морально это очень важно, когда ты знаешь, что тебя понимают, тебе сочувствуют и человечность не потеряна.

Чувствуется, что поддержка есть. Это видно, когда представляют спортсменов перед соревнованиями и называют Украину. Помню соревнования в Финляндии, финны нас очень поддержали. Была музыкальная заставка, и, когда представляли спортсменов из Украины, включили «Стефанию». А на открытии соревнований тоже выступили с отдельным словом в поддержку Украины.



Ко мне после соревнований подошла финская прыгунья, мы разговаривали, и она вдруг начала плакать. Предлагала свою помощь. Были такие тёплые встречи с людьми, которые говорили: «Мы с вами, мы вас поддерживаем. Но я понимаю, что в мире всё вверх тормашками. Некоторые люди не могут понять на сто процентов боль других», — приводит слова Левченко ua.tribuna.com.