«Талант и лёгкость никуда не делись». Чичерова — о победе Лысенко после дисквалификации

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова прокомментировала победу Данила Лысенко в первом турнире после четырёхлетней дисквалификации.

Серебряный призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике 2017 года Лысенко выиграл Открытое первенство города Ирбит (Свердловская область). В 2018 году Лысенко был временно отстранён за пропуск трёх допинг-тестов в течение года. Однако вместо признания вины Данил предоставил поддельные справки по двум случаям, согласившись с «планом федерации помочь ему», за что получил четырёхлетнюю дисквалификацию.



«2,31 м — это очень хороший результат. Можно только порадоваться за Данила. После долгой паузы от спортсмена можно было ожидать чего угодно. Но, видимо, его талант и лёгкость никуда не делись за это время, результат говорит сам за себя. Думаю, у Ильи Иванюка теперь будет хорошая компания внутри страны, чтобы соревноваться не только с самим собой и высотой. Возвращение Лысенко очень хорошо для конкуренции, и мы в ближайшее время будем наблюдать за красивой борьбой на больших рубежах, в предстоящем зимнем сезоне в том числе», — приводит слова Чичеровой RT.