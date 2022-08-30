«Стереть историю и память — это ужасно». Полстяная — о сносе памятника освободителям Риги

Гимнастка Елизавета Полстяная, ранее выступавшая за сборную Латвии по художественной гимнастике, прокомментировала решение властей Риги снести памятник освободителям города.

«Мы как раз в тот момент были в Латвии. Конечно, обсуждали в кругу семьи. На самом деле это ужасно. Как так можно? Не знаю, у нас в семье 9 мая — один из главных праздников. Мне кажется, есть вещи, которые просто нельзя затрагивать, и вот так пытаться стереть историю и память — это ужасно. Мне прислали видео, я не могу на это смотреть. Знала, что памятник хотят снести, знала, что его сносят, но я на это не смотрела, потому что это больно. Я была в Латвии в этот момент, но в Ригу мы не ездили, потому что понимали, что там будет происходить», — сказала Полстяная в эфире телеканала «Матч».

Напомним, ранее уроженка Москвы Полстяная заявила, что больше не будет выступать за Латвию, которую представляла на международной арене с 2018 года. Причиной такого решения стал отказ Латвии включить спортсменку в состав сборной на чемпионат мира, если она не откажется от российского гражданства.