Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Стереть историю и память — это ужасно». Полстяная — о сносе памятника освободителям Риги

«Стереть историю и память — это ужасно». Полстяная — о сносе памятника освободителям Риги
Комментарии

Гимнастка Елизавета Полстяная, ранее выступавшая за сборную Латвии по художественной гимнастике, прокомментировала решение властей Риги снести памятник освободителям города.

«Мы как раз в тот момент были в Латвии. Конечно, обсуждали в кругу семьи. На самом деле это ужасно. Как так можно? Не знаю, у нас в семье 9 мая — один из главных праздников. Мне кажется, есть вещи, которые просто нельзя затрагивать, и вот так пытаться стереть историю и память — это ужасно. Мне прислали видео, я не могу на это смотреть. Знала, что памятник хотят снести, знала, что его сносят, но я на это не смотрела, потому что это больно. Я была в Латвии в этот момент, но в Ригу мы не ездили, потому что понимали, что там будет происходить», — сказала Полстяная в эфире телеканала «Матч».

Напомним, ранее уроженка Москвы Полстяная заявила, что больше не будет выступать за Латвию, которую представляла на международной арене с 2018 года. Причиной такого решения стал отказ Латвии включить спортсменку в состав сборной на чемпионат мира, если она не откажется от российского гражданства.

Новость по теме
Винер: если Полстяная обратится, подумаю, взять её или нет
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022