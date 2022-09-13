«Не суди и не судим будешь». Пловец Колесников высказался о смене спортсменами гражданства

Двукратный призёр Олимпийских игр 2020 года в плавании Климент Колесников высказался о смене спортсменами гражданства.



«Я не думал о своём отношении к спортсменам, меняющим гражданство, если честно. Это абсолютно их решение, их путь. Я думаю, что я не в праве их судить. Чтобы иметь хотя бы малую возможность оценить такой поступок, нужно знать, что происходит в жизни спортсмена. Как говорится, не суди и не судим будешь. Всегда есть возможность и выбор. Кто-то прибегает к каким-то действиям, кто-то выжидает, кто-то об этом даже не думает, как я»», — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.



Полное интервью с Климентом Колесниковым читайте на «Чемпионате» 13 сентября.