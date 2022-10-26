Американец Андерсон объяснил, почему разорвал контракт с китайским клубом ради «Зенита»

Лидер сборной США по волейболу Мэттью Андерсон, который перешёл в «Зенит» (Санкт-Петербург), рассказал, почему решил разорвать контракт с китайским клубом, после того как его позвали в Россию.

«Я не знал, что случится в Китае по ходу сезона, потому что нам не дают всей информации. Так что играть за «Зенит» — отличная возможность. Это поможет мне как игроку, я буду готовиться к окончанию карьеры в будущем. Это отличный шанс выиграть ещё чемпионство и соревноваться на высоком уровне», — сказал Андерсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Также Андерсон высказался о недопуске мужской сборной России на чемпионат мира по волейболу.

Полностью интервью с Мэттью Андерсоном читайте здесь: