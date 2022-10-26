Американец Андерсон объяснил, почему разорвал контракт с китайским клубом ради «Зенита»
Поделиться
Лидер сборной США по волейболу Мэттью Андерсон, который перешёл в «Зенит» (Санкт-Петербург), рассказал, почему решил разорвать контракт с китайским клубом, после того как его позвали в Россию.
«Я не знал, что случится в Китае по ходу сезона, потому что нам не дают всей информации. Так что играть за «Зенит» — отличная возможность. Это поможет мне как игроку, я буду готовиться к окончанию карьеры в будущем. Это отличный шанс выиграть ещё чемпионство и соревноваться на высоком уровне», — сказал Андерсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Также Андерсон высказался о недопуске мужской сборной России на чемпионат мира по волейболу.
Полностью интервью с Мэттью Андерсоном читайте здесь:
Комментарии
- 26 октября 2022
-
14:55
-
14:30
-
14:21
-
14:05
-
13:47
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:13
-
11:54
-
11:27
-
10:44
-
09:07
-
08:42
-
00:04
- 25 октября 2022
-
21:09
-
19:40
-
18:57
-
17:56
-
15:17
-
15:11
-
14:53
-
14:47
-
14:26
-
13:25
-
12:03
-
11:05
-
10:51
-
10:43
-
10:40
-
10:39
-
10:15
-
10:12
-
10:09
-
09:50
Партнерский контент