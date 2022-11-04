Елизавета Полстяная рассматривала вариант смены спортивного гражданства

Россиянка Елизавета Полстяная, которую Латвийская федерация гимнастики исключила из сборной, рассказала, что планировала сменить спортивное гражданство перед тем, как завершить карьеру.
«Я завершила свою спортивную карьеру. В августе и начале сентября мы не совсем понимали сложность ситуации, и только после чемпионата мира, когда начали переговоры с другой сборной, поняли, что это нереально. Очень много нюансов: карантин и так далее.
Мы не могли повлиять на эту ситуацию (с Латвией). Я сделала свой выбор и ни о чём не жалею. В какой-то момент я поняла, что глупо сопротивляться. Надо принять происходящее и начать двигаться дальше», — приводит слова Полстяной «РИА Новости Спорт».
Елизавета Полстяная с 2018 года выступала под флагом Латвии, имея также российское гражданство. Перед чемпионатом мира – 2022 её исключили из команды, так как гимнастка не отказалась от паспорта России.
Сёстры Аверины показали, какие подарки получили на день рождения:
- 4 ноября 2022
-
15:06
-
08:00
-
00:53
-
00:52
-
00:24
-
00:19
- 3 ноября 2022
-
23:59
-
22:25
-
20:00
-
19:21
-
19:12
-
18:49
-
18:46
-
18:37
-
17:52
-
17:26
-
10:36
-
10:29
-
10:26
- 2 ноября 2022
-
23:56
-
21:08
-
15:49
-
15:20
-
14:20
-
14:17
-
13:55
-
13:30
-
13:05
-
12:40
-
12:15
-
11:50
-
11:41
-
11:17
-
10:17
-
10:09