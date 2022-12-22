Призёр ОИ-2020 — о смене гражданства: в тяжёлые моменты хочу остаться с русскими людьми

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2020 в эстафете российский пловец Михаил Вековищев высказался о возможной смене спортивного гражданства в период отстранения российских атлетов от участия в международных соревнованиях.
«Я нормально отношусь к смене спортивного гражданства, но ситуация очень сложная. Менять какую-то страну — очень долгий процесс. Для молодых спортсменов может быть в этом есть смысл. Но людям, которые уже в возрасте и понимают, что их карьера продолжится еще не так долго, не надо менять спортивное гражданство. Если бы у меня не было тех достижений, которые есть сейчас, и стоял бы выбор в смене спортивного гражданства, то я бы не пошел на это. Я патриот своей страны и в тяжелые моменты хочу остаться с русскими людьми», — приводит слова Вековищева Metaratings.
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