Чехия объявила, что не будет бойкотировать ОИ в случае участия России

Олимпийский комитет Чехии сообщил, что не собирается бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже в случае допуска к соревнованиям атлетов из России и Беларуси.
«Не может быть никакой речи от нас о бойкоте, потому что мы не хотели бы наказывать чешских спортсменов. Мы попросили прощения у спортсменов за бойкот Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе и, конечно, не хотим повторять печальный опыт коммунистической эпохи», — цитирует заявление организации Ceska Televize.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал заявление, в котором говорится о возможности возвращения российских и белорусских спортсменов. Томас Бах добавил, что отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путём исключения, даже если страны находятся в конфликте.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
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