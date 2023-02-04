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Чехия объявила, что не будет бойкотировать ОИ в случае участия России

Чехия объявила, что не будет бойкотировать ОИ в случае участия России
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Олимпийский комитет Чехии сообщил, что не собирается бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже в случае допуска к соревнованиям атлетов из России и Беларуси.

«Не может быть никакой речи от нас о бойкоте, потому что мы не хотели бы наказывать чешских спортсменов. Мы попросили прощения у спортсменов за бойкот Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе и, конечно, не хотим повторять печальный опыт коммунистической эпохи», — цитирует заявление организации Ceska Televize.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал заявление, в котором говорится о возможности возвращения российских и белорусских спортсменов. Томас Бах добавил, что отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путём исключения, даже если страны находятся в конфликте.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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