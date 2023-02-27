«Позор системы судейства российского мини-футбола». Гендиректор «КПРФ» — о финале КР

Чемпион Европы, генеральный директор мини-футбольного клуба «КПРФ» Аркадий Белый высказался о судейской ошибке в ключевом эпизоде финала Кубка России.
Решающий матч «Финала четырёх» проходил в Екатеринбурге. В дополнительное время уступавший «КПРФ» атаковал, но игрок местной «Синары» прервал голевой момент рукой, что осталось не замечено судьями. В итоге хозяева выиграли матч со счётом 5:3 и завоевали трофей.
«То, чего мы опасались перед матчем, случилось. Судьи не выдержали давления. Владимир Кадыков и Григорий Зеленцов испортили и дискредитировали этот финал. Лично нам просто стыдно, что судейство в ярком и зрелищном финале такое. Это стыд и позор системы судейства российского мини-футбола. Есть вопросы и к руководству судейского корпуса, и лично к Николаю Владимировичу Цаплину.
Наше судейство сегодня не соответствует уровню соревнования, борьбы, конкуренции, которые есть в российской Суперлиге и Кубке России. А в данном финале это стало ключевым моментом, что вызывает вопросы, вопросы реформирования всей системы судейства, введения в том числе и видеоповторов, которые могли бы облегчить ситуацию. Но эпизод, о котором мы говорим, эпизод, который повлиял на исход финала – лёгкий эпизод, несложный для судьи, очевидный, видимый для всех без всяких видеоповторов. И он повлиял на результат напрямую.
Это не был матч равных возможностей, это были результативные ошибки в пользу хозяев, которыми являлись футболисты «Синары». Мы играли не плохо, случиться могло как угодно, но, к сожалению, судейские решения впрямую повлияли на результат. По этой причине титул «Синары» сегодня имеет немножко двусмысленное значение», — приводит слова Белого официальный сайт «КПРФ».
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