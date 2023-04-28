Фехтовальщица Яна Егорян: ближайшие планы — побеждать, представляя ЦСКА и Россию

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию россиянка Яна Егорян сообщила, что не намерена покидать ЦСКА ради допуска на международные соревнования.
«ЦСКА – это мой дом, моя семья, поддержка, огромная организация, команда людей, которая готова помогать тебе во всём. Я всячески показываю, что я из ЦСКА, у меня есть и фехтовальные куртки с надписью «ЦСКА». Ближайшие планы – работать, тренироваться, побеждать, представлять свой клуб, свою страну в лучшем виде», — приводит слова Егорян «РИА Новости Спорт».
Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил критерии, при соблюдении которых российские и белорусские спортсмены смогут вернуться на международные соревнования в нейтральном статусе. В частности, атлеты, связанные со структурами вооружённых сил, не могут выступать на международных турнирах.
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