«Чеховские медведи» одержали победу в матче за бронзу Суперлиги России по гандболу

Мужской гандбольный клуб «Чеховские медведи» (Чехов, Московская область) одержал победу в серии матчей за бронзу Суперлиги России по гандболу. Во второй встрече серии, проходившей в воскресенье, 28 мая, в Будённовске, команда обыграла «Виктор» (Ставрополь) со счётом 37:28.
В матче «Чеховские медведи» показали 67% эффективности бросков, выполнили семь семиметровых штрафных бросков и четыре перехвата, а также суммарно владели мячом 39 минут встречи. На счету «Виктора» 54% эффективности бросков, восемь семиметровых штрафных бросков, три перехвата. Команда из Ставрополя владела мячом 21 минуту матча.
Первая встреча серии, проходившая 24 мая в Чехове, тоже осталась за «Чеховскими медведями»: 36:30.
В сезоне-2021/2022 «Чеховские медведи» были чемпионами мужской Суперлиги России по гандболу.
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