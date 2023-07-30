Российская пловчиха Евгения Чикунова выиграла финал Кубка России в плавании на 200 метров брассом. 18-летняя спортсменка преодолела это расстояние за 2:19,71. Россиянка выступила лучше, чем чемпионка мира 2023 года, южноафриканская пловчиха Татьяна Шёнмакер, которая на турнире в Японии проплыла эту дистанцию за 2:20,80.
Финал Кубка России. Брасс, 200 метров. Женщины
1. Евгения Чикунова (Санкт-Петербург) — 2:19,71.
2. Алина Змушко (Беларусь) — 2:24,76.
3. Яна Шакирова (Санкт-Петербург) — 2:27,16.
Кубок России по плаванию проходит во Дворце водных видов спорта в Казани с 25 по 30 июля. Ранее на турнире результаты быстрее, чем победитель чемпионата мира в 2023 году, показывал двукратный призёр Олимпиады-2020 Климент Колесников на дистанции 100 метров на спине, а также спортсмен установил на соревнованиях мировой рекорд в плавании на 50 метров на спине.
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