Российская пловчиха Евгения Чикунова выиграла финал Кубка России в плавании на 200 метров брассом. 18-летняя спортсменка преодолела это расстояние за 2:19,71. Россиянка выступила лучше, чем чемпионка мира 2023 года, южноафриканская пловчиха Татьяна Шёнмакер, которая на турнире в Японии проплыла эту дистанцию за 2:20,80.

Финал Кубка России. Брасс, 200 метров. Женщины

1. Евгения Чикунова (Санкт-Петербург) — 2:19,71.

2. Алина Змушко (Беларусь) — 2:24,76.

3. Яна Шакирова (Санкт-Петербург) — 2:27,16.

Кубок России по плаванию проходит во Дворце водных видов спорта в Казани с 25 по 30 июля. Ранее на турнире результаты быстрее, чем победитель чемпионата мира в 2023 году, показывал двукратный призёр Олимпиады-2020 Климент Колесников на дистанции 100 метров на спине, а также спортсмен установил на соревнованиях мировой рекорд в плавании на 50 метров на спине.