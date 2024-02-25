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Беларусь — Иран, матч за бронзу ЧМ по пляжному футболу: во сколько начало, где смотреть

25 февраля в Дубае (ОАЭ) пройдёт матч за третье место чемпионата мира по пляжному футболу — 2024.

На стадион «Дубаи Дизайн Дистрикт» выйдут сборная Беларуси и сборная Ирана. Встреча начнётся в 17:00 мск. Трансляцию противостояния покажут в эфире «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры Беларусь — Иран.

Напомним, команда Беларуси уступила в серии послематчевых пенальти сборной Италии (3:3, 4:5 пен.), хотя до этого по ходу турнира шла без единого поражения. Иран не смог обыграть сборную Бразилии — 2:3, но до этого также одержал четыре победы подряд.

В финале 25 февраля встретятся команды Бразилии и Италии в 18:30 мск.

Действующим чемпионом мира по пляжному футбола является сборная России, но на эти соревнования она не допущена и не может защищать титул.