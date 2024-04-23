Тренер сборной России по пятиборью: Баташову не исключали из национальной команды

Главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Макушин заявил, что Ульяну Баташову не отчисляли из национальной команды, а также добавил, что её зарплатную ставку передали более молодой и перспективной спортсменке.

«Баташову из сборной никто не отчислял. Что касается того, что её убрали со ставки сборной команды, если вы посмотрите списки сборных команд России, то увидите, что в них входит больше сотни человек в различных возрастных группах – кадеты «В», кадеты «А», юниоры, взрослые. И на всех них нам выделено всего 16 ставок — по восемь у мужчин и у женщин. Поэтому периодически они перераспределяются.

Ульяна Баташова на соревнованиях этого сезона, где она выступала, — зимнем турнире и Кубке Павла Леднёва — заняла пятые места. То есть её никак нельзя назвать ведущей спортсменкой России. Кроме того, она не принимает участия в работе сборной команды. В последнее время Ульяна проживает в Азербайджане, где её муж является одним из тренеров сборной этой страны по триатлону. Поэтому было принято решение о передаче ставки Баташовой молодой перспективной юниорке», — приводит слова Макушина «РИА Новости Спорт».

Ранее 29-летняя Баташова заявила, что её исключили из сборной России после того, как она подала заявление на получение нейтрального статуса для того, чтобы пройти отбор на летние Олимпийские игры в Париже. Она является единственной российской представительницей современного пятиборья, которая получила право выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.