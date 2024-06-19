ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Рапиристка Марта Мартьянова стала лучшей на Играх БРИКС

Рапиристка Марта Мартьянова стала лучшей на Играх БРИКС
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фехтовальщица и чемпионка Олимпийских игр — 2020 Марта Мартьянова завоевала золото Игр Брикс в фехтовании на рапирах.

В финале она победила соотечественницу Анну Соловьёву со счётом 15:10. Третье место между собой разделили россиянка Владислава Пенюшкина и белоруска Дарья Власова.

Фехтование. Игры БРИКС, Казань. Сабля.

1. Марта Мартьянова (Россия).
2. Анна Соловьёва (Россия).
3. Владислава Пенюшкина и Дарья Власова (обе — Россия).

Напомним, Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в столице Республики Татарстан Казани. В мультиспортивном мероприятии примут участие 4500 спортсменов из 93 стран мира. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.

Материалы по теме
Софья Великая завоевала золото Игр БРИКС в фехтовании на саблях
Материалы по теме
«Это не может заменить Олимпиаду». Что не так с нашими Играми БРИКС?
«Это не может заменить Олимпиаду». Что не так с нашими Играми БРИКС?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android