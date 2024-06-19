Рапиристка Марта Мартьянова стала лучшей на Играх БРИКС

Российская фехтовальщица и чемпионка Олимпийских игр — 2020 Марта Мартьянова завоевала золото Игр Брикс в фехтовании на рапирах.
В финале она победила соотечественницу Анну Соловьёву со счётом 15:10. Третье место между собой разделили россиянка Владислава Пенюшкина и белоруска Дарья Власова.
Фехтование. Игры БРИКС, Казань. Сабля.
1. Марта Мартьянова (Россия).
2. Анна Соловьёва (Россия).
3. Владислава Пенюшкина и Дарья Власова (обе — Россия).
Напомним, Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в столице Республики Татарстан Казани. В мультиспортивном мероприятии примут участие 4500 спортсменов из 93 стран мира. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.