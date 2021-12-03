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Лыжные гонки, Кубок мира — 2021/2022: мужчины/женщины, спринт, онлайн-трансляция 3 декабря 2021

Кубок мира по лыжным гонкам. Большунов разгромит норвежцев в спринте? LIVE
Ангелина Николаева
Александр Большунов, лыжные гонки
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Россияне показали потрясающую мощь на первом этапе Кубка мира. Что будет на втором? «Чемпионат» следит за событиями в онлайн-режиме.
Полное расписание Кубка мира - 2021/2022 по лыжным гонкам
Общий зачёт Кубка мира - 2021/2022 по лыжным гонкам

В пятницу, 3 декабря, в норвежском Лиллехаммере продолжится Кубок мира — 2021/2022 по лыжным гонкам. В первый соревновательный день второго этапа пройдут мужской и женский спринты. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию обеих гонок и расскажет о ключевых событиях, которые их окружают.

Старт квалификации — в 12:00 мск. Четвертьфиналы начнутся в 14:30.

Live Андрей Шитихин

В Лиллехаммере сейчас -13 градусов. К началу квалификации температура будет чуть выше: -10 градусов. Намного теплее, чем в финской Руке неделю назад. И у норвежцев нет никаких поводов, чтобы не выйти на старт.

09:27 Андрей Шитихин

Несмотря на то, что в Норвегии уже начали вводить ковидные ограничения из-за «омикрона», этап в Лиллехаммере пройдёт со зрителями. Организаторы просят болельщиков лишь соблюдать дистанцию в 1 метр, а когда это требование невыполнимо, надевать маски.

09:22 Андрей Шитихин

Кто сегодня побежит за сборную России? Ниже состав нашей команды на квалификацию со стартовыми номерами. По итогам пролога по 30 лучших продолжат борьбу.

Женщины: 17. Наталья Непряева, 23. Юлия Ступак, 24. Христина Мацокина, 41. Татьяна Сорина, 53. Анна Грухвина, 54. Лилия Васильева, 59. Вероника Степанова.

мужчины: 2. Андрей Ларьков, 3. Сергей Устюгов, 10. Денис Филимонов, 11. Александр Терентьев, 16. Сергей Ардашев, 25. Глеб Ретивых, 32. Андрей Мельниченко, 35. Александр Большунов

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