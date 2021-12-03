Кубок мира по лыжным гонкам. Большунов разгромит норвежцев в спринте? LIVE

Россияне показали потрясающую мощь на первом этапе Кубка мира. Что будет на втором? «Чемпионат» следит за событиями в онлайн-режиме.

В пятницу, 3 декабря, в норвежском Лиллехаммере продолжится Кубок мира — 2021/2022 по лыжным гонкам. В первый соревновательный день второго этапа пройдут мужской и женский спринты. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию обеих гонок и расскажет о ключевых событиях, которые их окружают.

Старт квалификации — в 12:00 мск. Четвертьфиналы начнутся в 14:30.