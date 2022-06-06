Знаменитый горнолыжник бросил спонсора спустя 18 лет сотрудничества. И всё ради соперника!

В зимнее межсезонье спортивных новостей в лыжах немного. Формирование команд, сборы, светские новости или конфликты отдельных атлетов с федерациями: переговоры Клебо с ассоциацией лыжных видов спорта Норвегии или бунт шведок — чемпионок мира Карлссон и Дальквист.
В соседних с лыжными гонками и подведомственных FIS горных лыжах тоже есть спонсорско-контрактные новости. Чемпион мира и двукратный обладатель «Малого глобуса» Кубка мира норвежец Хенрик Кристофферсен ушёл от производителя лыж Rossignol после долгого сотрудничества.
«Уже 18 лет я выбираю одну марку — Rossignol. С 2004 года у меня особые отношения с Rossignol, вместе мы достигли больших успехов. Я буду хранить эти моменты вечно, но пришло время попробовать что-то новое. Хочу поблагодарить Rossignol за то, что подарили шанс маленькому ребёнку с большими мечтами и с тех пор поддерживали меня. Спасибо всем людям, с которыми я познакомился и имел удовольствие работать на протяжении всего этого времени», — написал Кристофферсен в соцсетях.
Хенрик Кристофферсен
Фото: Stanko Gruden/Getty Images
«Спасибо за эти годы, твою причастность и медали. Ты сделал нас лучше. Всего хорошего в будущем!» — ответили от лица официальной страницы Rossignol.
Разрыв как таковой не так уж и удивителен: марки инвентаря меняют и в горных лыжах, и в гладких, и в биатлоне. В данном случае важен бренд, который теперь будет представлять 27-летний Кристофферсен. Компания называется Van Deer и принадлежит Марселю Хиршеру — легендарному австрийскому горнолыжнику, который не отдавал никому общий зачёт Кубка мира на протяжении восьми лет с сезона-2012/2013 до сезона-2018/2019.
Хиршер — двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира. Он объявил о завершении карьеры в сентябре 2019-го, когда выиграл всё на свете. А ещё Хиршер всегда был главным соперником Хенрика Кристофферсена.
Они никогда не недолюбливали друг друга и не подначивали на страницах прессы, как, например, Петтер Нортуг и Маркус Хелльнер, в меньшей степени — Александр Большунов и Йоханнес Клебо. Между соперниками царило уважение, хотя Хиршер так и не отдал Кристофферсену «Большой хрустальный глобус»: норвежец становился вторым. Ему приходилось довольствоваться отдельными победами на кубковых этапах и званием лучшего слаломиста мира. Он так и не обыграл австрийца на длинной дистанции, а после его ухода не сумел завоевать ни одного серьёзного титула. Как будто пропала мотивация.
В Кицбюэле-2018 Кристофферсен одержал очередную победу над Хиршером в слаломе, а третьим стал швейцарец Даниэль Юле.
«Очень приятно сидеть здесь вместе с двумя суперменами», — признался бронзовый призёр на пресс-конференции. Норвежец поспешно отреагировал, указав на Хиршера: «Я не супермен. Вот супермен!»
Марсель Хиршер
Фото: Christophe Pallot/Getty Images
Именно Хенрик посвятил завершению карьеры Марселя самую большую «простыню». А теперь, спустя почти три года, он присоединился к его команде Van Deer. «Семья растёт. Добро пожаловать!» — написал Хиршер.
«Рад снова видеть тебя, босс. Не могу дождаться, когда мы начнём!» — душевно ответил Кристофферсен.
Теперь им нечего делить.
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