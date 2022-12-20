Российского лыжника забыли заявить на гонку. Но он вышел на старт и обыграл Большунова!

Кубок России по лыжным гонкам на каждом этапе преподносит что-то необычное. На четвёртом этапе в Кирово-Чепецке это случилось в заключительной гонке – мужской коньковой разделке на 30 км. Её победителем стал Артём Мальцев, которого ещё за несколько часов до старта не было в заявочном листе! А он не просто выиграл, но и привёз Александру Большунову почти минуту!

Как обычно, накануне гонки вышел стартовый протокол, в котором Артём Мальцев отсутствовал. Это удивило и самого лыжника, который специально готовился к этой тридцатке, пропустив классическую разделку. «Странно, почему-то меня в стартовом протоколе нет. Ну ничего, думаю, заявят», – сказал Мальцев.

Однако время шло, а фамилии Мальцева в протоколе не было даже за несколько часов до старта. Его просто забыли заявить. В итоге всё же случилась замена. Артём стартовал под 44-м номером, под которым первоначально должен был бежать Илья Санников. Одного лыжника из Тюменской области заменили на другого, объяснив это болезнью Санникова.

И этот стартовый номер стал для Мальцева счастливым, несмотря на то что бежал он раньше всех основных конкурентов. Артём с первой же отсечки боролся за лидерство с Алексеем Червоткиным и лишь на второй половине дистанции сумел создать себе достаточно комфортный задел. Червоткин вообще оказался единственным, кто конкурировал с Мальцевым и создавал интригу. Но олимпийский чемпион Пекина всё же уступил Артёму 12 секунд.

А где же Александр Большунов? Он финишировал третьим с отставанием почти в минуту. Это просто ещё раз доказывает, что даже такие великие лыжники не могут выигрывать абсолютно всё.

В женской гонке на 15 км победу одержала Наталья Непряева, которая также стартовала впереди главных соперниц и выдержала серьёзную конкуренцию со стороны Анастасии Прокофьевой и Марии Истоминой. Наталья всё окончательно решила на последних полутора километрах.