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Скандал на лыжном Кубке мира — 2022/2023 — Германия лишилась награды из-за глупой ошибки тренера

Германию лишили медали в лыжной эстафете. Скандал из-за одной нелепой ошибки!
Андрей Шитихин
Скандал на лыжном Кубке мира — 2022/2023
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Тренер сборной взял всю вину на себя, а пострадавших пожалели даже соперницы.

В мужской лыжной эстафете на этапе Кубка мира в Тоблахе случилась сенсация – ни одна из двух норвежских команд в отсутствие Йоханнеса Клебо не смогла побороться за победу, а в женской эстафете случился скандал из-за ошибки тренера. Пострадавших немецких лыжниц пожалели даже соперницы.

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Тренер сборной Германии Петер Шликенридер, который в декабре прошлого года призывал сократить национальную квоту всех сборных-лидеров лыжного спорта, забыл… заявить на гонку одну из спортсменок. Первоначально состав серебряных призёров Олимпиады в Пекине (вы же помните, какая сборная тогда взяла золото?) выглядел следующим образом: Лаура Гиммлер, Катарина Хенниг, Пия Финк и Колетта Ридцек.

Однако уже по ходу гонки выяснилось, что вместо Ридцек финишёром стала Софи Крель. Ну стала и стала, это генеральная репетиция перед чемпионатом мира в Тоблахе, нужно проверить всех. Тем более что Ридцек слегка приболела, и не было никакого смысла рисковать здоровьем одного из лидеров.

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И этот состав сборной Германии на равных бился с норвежками. Да, на финише немки чуть отстали от своих главных соперниц, но зато опередили сильнейшие сборные Швеции и США. Представьте, каково было удивление американок, которые расстраивались из-за проигрыша в 0,2 секунды в борьбе за бронзу, когда они эту самую бронзу внезапно получили!

Скандал на лыжном Кубке мира — 2022/2023

Скандал на лыжном Кубке мира — 2022/2023

Фото: DeFodi Images via Getty Images

Оказывается, Шликенридер забыл сообщить об изменениях судьям, чтобы те вовремя внесли Софи Крель в стартовый протокол. После финиша гонки жюри соревнований в соответствии с пунктом 314.4 правил лишило немок заслуженного серебра. В этом пункте говорится, что, если в гонке принимает участие незаявленная спортсменка, команда дисквалифицируется.

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Шликенридер признал свою ошибку: «Это моя вина, я допустил явную ошибку. Очень жаль, что за это наказывают спортсменок, которые продемонстрировали выступление мирового класса». Но правила есть правила.

Пострадавших ни за что немок пожалели соперницы, а американки поделились с ними призовым сыром. Но заслуженную медаль им уже никто не вернёт.

А в мужской эстафете две норвежские команды боролись между собой только за бронзу. Спринтеры Федерико Пеллегрино из Италии и Эдвин Ангер из Швеции легко разобрались с соперниками, среди которых не было Йоханнеса Клебо. Лидер Кубка мира заранее говорил, что в эстафете в Тоблахе не побежит.

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Теги Лыжи Кубок мира •••

Заглавное фото: Tim Clayton/Corbis via Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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