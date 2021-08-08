Сорина повредила плечо при падении в гонке преследования на фестивале Blink-2021

Российская лыжница Татьяна Сорина получила травму плеча при падении во время 10-километровой гонки преследования классическим стилем на лыжероллерном фестивале Blink-2021 в норвежском Саннесе.



Сорина, ставшая 4-й в прологе на 2,6 км, шла в лидирующей группе примерно до половины дистанции, но после падения на одном из подъемов не смогла продолжить гонку.



«С Татьяной Сориной всё в порядке. Во время падения она выбила плечо, но, со слов Егора Сорина, 2-3 дня спортсменка побудет в покое и вернётся в строй», – сообщает официальный «инстаграм» проекта «На лыжи».

Татьяна Сорина — серебряный призёр чемпионата мира — 2021 в эстафете, серебряный призёр мини-тура Кубка мира по лыжным гонкам — 2020/21 в Руке.