«Ей Героя России можно давать». Вяльбе — о выступлении Ласицкене на Олимпиаде-2020

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась впечатлениями от выступления российских спортсменов на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония).

«Конечно, не всё удалось посмотреть, потому что разница во времени давала о себе знать. В целом всё, что хотела, я увидела, в том числе и в записи. Мне кажется, отличное выступление наших спортсменов. Конечно, обидно, что нет ни одного золота в игровых видах. Но на этот счёт я сама говорила, что мы немного зажрались, надо радоваться тому, что есть. Болели за Машу Ласицкене всей семьёй, думаю, ей Героя России можно давать. Учитывая, в какой ситуации находится наша лёгкая атлетика, она себя показала большим молодцом. Это спортсменка, чемпионка с большой буквы», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».