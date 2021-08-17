Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Ей Героя России можно давать». Вяльбе — о выступлении Ласицкене на Олимпиаде-2020

«Ей Героя России можно давать». Вяльбе — о выступлении Ласицкене на Олимпиаде-2020
Комментарии

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась впечатлениями от выступления российских спортсменов на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония).

«Конечно, не всё удалось посмотреть, потому что разница во времени давала о себе знать. В целом всё, что хотела, я увидела, в том числе и в записи. Мне кажется, отличное выступление наших спортсменов. Конечно, обидно, что нет ни одного золота в игровых видах. Но на этот счёт я сама говорила, что мы немного зажрались, надо радоваться тому, что есть. Болели за Машу Ласицкене всей семьёй, думаю, ей Героя России можно давать. Учитывая, в какой ситуации находится наша лёгкая атлетика, она себя показала большим молодцом. Это спортсменка, чемпионка с большой буквы», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».

Маша — величайшая! Об этом золоте Ласицкене на Олимпиаде нужно снимать фильм! Маша — величайшая! Об этом золоте Ласицкене на Олимпиаде нужно снимать фильм!
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021