Непряева и Большунов выиграли классические «разделки» на этапе Кубка мира по лыжероллерам

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла золотую медаль на этапе Кубка мира по лыжероллерам в гонках с раздельным стартом на 10/15 км в Отепя. Второй стала её соотечественница Мария Истомина, на третьем месте — чешка Сандра Шуэцова.

В мужской гонке весь пьедестал заняли российские лыжники: победил Александр Большунов, вторым финишировал Алексей Червоткин с 20-секундным отставанием от лидера. Третье место занял Александр Терентьев.

Этап Кубка мира по лыжероллерам в Отепя стартовал 20 августа. Соревнования по коньковому спринту состоялись в первый день соревнований, масс-старты свободным стилем на 26 км завершились вчера, 21 августа, а гонки с раздельного старта классикой на 10/15 км состоялись сегодня, 22 августа.

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