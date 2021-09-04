«Плыву против течения». Александр Большунов продемонстрировал навыки в гребле на байдарке
Поделиться
Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов показал в своём «инстаграме», как сплавляется на байдарке по реке Урал.
«Плыву против течения», — прокомментировал видео Большунов.
Публикация вызвала положительную реакцию подписчиков.
«Всегда на спорте».
«Вопреки преградам – вперёд к победе!».
«Приятно видеть драйв, здоровье и силу».
«Отличная восстановительная тренировка!».
«Наш герой», — отреагировали фанаты Большунова на видео.
В сезоне-2020/2021 24-летний Большунов стал чемпионом мира в скиатлоне, второй раз подряд выиграл Кубок мира и второй раз подряд победил на престижной многодневке «Тур де Ски».
По окончании сезона Большунов женился на российской лыжнице Анне Жеребятьевой, с которой познакомился в национальной команде.
Новость по темеАлександр Большунов не выступит на фестивале Мартена Фуркада
Новость по темеФуркад заявил, что привившиеся «Спутником» россияне не смогут выступить на его фестивале
Комментарии
- 4 сентября 2021
-
13:36
- 2 сентября 2021
-
12:36
- 1 сентября 2021
-
21:10
-
17:50
-
15:57
-
00:29
- 31 августа 2021
-
23:37
-
12:08
- 30 августа 2021
-
19:25
- 28 августа 2021
-
22:45
-
10:33
- 27 августа 2021
-
22:59
-
21:03
- 25 августа 2021
-
19:11
-
18:42
-
10:48
- 22 августа 2021
-
13:42
-
12:51
-
11:50
- 21 августа 2021
-
16:49
-
16:40
-
16:19
-
14:57
-
14:24
-
13:49
- 20 августа 2021
-
14:19
-
10:00
- 17 августа 2021
-
21:15
-
18:01
-
16:31
-
13:06
-
12:00
-
11:00
-
10:18
- 16 августа 2021
-
19:08
Партнерский контент