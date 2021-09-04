«Плыву против течения». Александр Большунов продемонстрировал навыки в гребле на байдарке

Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов показал в своём «инстаграме», как сплавляется на байдарке по реке Урал.

«Плыву против течения», — прокомментировал видео Большунов.

Публикация вызвала положительную реакцию подписчиков.

«Всегда на спорте».

«Вопреки преградам – вперёд к победе!».

«Приятно видеть драйв, здоровье и силу».

«Отличная восстановительная тренировка!».

«Наш герой», — отреагировали фанаты Большунова на видео.

В сезоне-2020/2021 24-летний Большунов стал чемпионом мира в скиатлоне, второй раз подряд выиграл Кубок мира и второй раз подряд победил на престижной многодневке «Тур де Ски».

По окончании сезона Большунов женился на российской лыжнице Анне Жеребятьевой, с которой познакомился в национальной команде.

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