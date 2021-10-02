Хальфварссон отреагировал на новость о смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Швеции
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Шведский лыжник Калле Хальфварссон дал комментарий по поводу смешанной эстафеты, которая впервые пройдёт на этапе Кубка мира в Фалуне в предстоящем сезоне.
На первом и последнем этапе эстафеты побегут девушки, на втором и третьем – мужчины. Длина дистанции на всех этапах составит 5 км, стиль – свободный.
«Хорошая новость. Мне кажется, эту гонку будет интересно смотреть. Для нас, парней, не будет совсем неправильным получить помощь от шведских девушек», – приводит слова Хальварссон SVT.
Также в Фалуне впервые в истории состоится смешанный командный спринт. Он пройдёт в формате гонки на выбывание. После 2, 4, 6, 8 и 10 кругов последние две команды завершают участие в соревнованиях. Правило обгона на круг также будет действовать.
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