Егор Сорин назвал спортсменов, которые будут участвовать в гонках в Муонио

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин назвал спортсменов своей группы, которые примут участие в первых гонках сезона в финском Муонио. Они пройдут с 12 по 14 ноября.

«В Муонио из моей группы поедет достаточно много спортсменов. Это Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Анастасия Фалеева, Денис Филимонов, Иван Горбунов, а также подъедет Андрей Собакарёв, который работает с нашей группой за счёт своего региона. Сейчас я вместе с основной частью группы нахожусь в Италии, 8 ноября прилетаю в Россию, а 11-го числа мы будем в Муонио», — сообщил Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Отметим, что Кубок мира по лыжным гонкам стартует 26 ноября в финской Руке.