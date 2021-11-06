Егор Сорин назвал спортсменов, которые будут участвовать в гонках в Муонио
Поделиться
Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин назвал спортсменов своей группы, которые примут участие в первых гонках сезона в финском Муонио. Они пройдут с 12 по 14 ноября.
«В Муонио из моей группы поедет достаточно много спортсменов. Это Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Анастасия Фалеева, Денис Филимонов, Иван Горбунов, а также подъедет Андрей Собакарёв, который работает с нашей группой за счёт своего региона. Сейчас я вместе с основной частью группы нахожусь в Италии, 8 ноября прилетаю в Россию, а 11-го числа мы будем в Муонио», — сообщил Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Отметим, что Кубок мира по лыжным гонкам стартует 26 ноября в финской Руке.
Комментарии
- 6 ноября 2021
-
11:55
-
11:50
-
09:25
- 5 ноября 2021
-
14:44
- 4 ноября 2021
-
22:59
-
18:52
-
13:08
-
12:38
-
11:26
- 3 ноября 2021
-
16:08
-
12:57
-
11:44
-
11:42
-
11:14
-
10:31
-
00:30
- 2 ноября 2021
-
22:20
-
18:13
-
16:53
-
10:53
-
10:14
-
09:37
-
09:32
-
09:29
- 1 ноября 2021
-
23:42
-
23:23
-
12:31
- 31 октября 2021
-
23:38
-
14:45
-
13:58
-
11:35
- 30 октября 2021
-
22:16
- 29 октября 2021
-
23:11
-
22:23
-
21:54
Партнерский контент