Эстберг окончательно решила проблемы со здоровьем и должна быть готова к старту Кубка мира

Норвежская звезда лыжных гонок двукратная олимпийская чемпионка Ингвильд Флугстад Эстберг окончательно решила все свои проблемы со здоровьем и готова выйти уже на первую гонку Кубка мира сезона-2021/2022. Об этом сообщает Nettavisen.

В середине октября стало известно, что 30-летняя Ингвильд Флугстад не допущена к участию в последнем высотном сборе национальной команды — спортсменка не смогла пройти медицинский осмотр в сборной.

Проблемы со здоровьем у Эстберг начались в 2019 году, когда из-за непройденного медосмотра она пропустила первую половину сезона. Затем она получила два стрессовых перелома, из-за чего сезон-2020/2021 был полностью пропущен.

Кроме двух золотых олимпийских медалей, в активе Эстберг победа на чемпионате мира — 2015 в командном спринте. В сезоне-2018/2019 норвежская лыжница выиграла общий зачёт Кубка мира.