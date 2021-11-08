Эстберг окончательно решила проблемы со здоровьем и должна быть готова к старту Кубка мира

Норвежская звезда лыжных гонок двукратная олимпийская чемпионка Ингвильд Флугстад Эстберг окончательно решила все свои проблемы со здоровьем и готова выйти уже на первую гонку Кубка мира сезона-2021/2022. Об этом сообщает Nettavisen.
В середине октября стало известно, что 30-летняя Ингвильд Флугстад не допущена к участию в последнем высотном сборе национальной команды — спортсменка не смогла пройти медицинский осмотр в сборной.
Проблемы со здоровьем у Эстберг начались в 2019 году, когда из-за непройденного медосмотра она пропустила первую половину сезона. Затем она получила два стрессовых перелома, из-за чего сезон-2020/2021 был полностью пропущен.
Кроме двух золотых олимпийских медалей, в активе Эстберг победа на чемпионате мира — 2015 в командном спринте. В сезоне-2018/2019 норвежская лыжница выиграла общий зачёт Кубка мира.
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