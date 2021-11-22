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Егор Сорин объяснил, почему Вероника Степанова не выступит на первом этапе Кубка мира

Егор Сорин объяснил, почему Вероника Степанова не выступит на первом этапе Кубка мира
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал о причинах, по которым Вероника Степанова не выступит на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). На недавней контрольной гонке национальной команды Степанова показала третий результат.

«Критерий отбора на Кубок мира в Руке был следующим: четыре спортсменки, которые выступали в эстафете на чемпионате мира и завоевали медаль, участвуют в нём без отбора. И две спортсменки отбираются по сумме времени с двух отборочных гонок (классика+конёк).

По сумме времени у нас лучшей оказалась Анастасия Рыгалина, за ней Вероника Степанова и пять секунд ей проиграла Мария Истомина. Но по участию Степановой у меня сразу же были сомнения: нужно ли ей выступать в Руке, поскольку первой дисциплиной будет классическая гонка, а коньковая — гонка преследования. Классика у неё пока не на таком высоком уровне, чтобы претендовать на высокий результат в 30 сильнейших. Поэтому для гонки преследования проигрыш оказался бы достаточно большим. И я не думаю, что в психологическом плане было бы правильно молодой спортсменке дебютировать на Кубке мира с плохих позиций.

Посоветовавшись с тренерами, мы решили в Руке поставить Истомину. А Степанову более качественно подвести к этапу в Лиллехаммере. Хотя там тоже будет не совсем её дисциплина. Коньковый спринт она может хорошо пробежать. А вот скиатлон 15 км по тяжёлой трассе, конечно, станет серьёзным испытанием.

На следующий день ей предстоит бежать эстафету, где она сможет себя проявить на коньковом этапе. В какой команде — в первой или второй — будем решать по ходу соревнований.

Через неделю после Лиллехаммера у нас этап в Давосе, где будет её дистанция — индивидуальная «десятка» свободным стилем, где она сможет себя проявить. Так, сопоставив все плюсы и минусы, мы пришли к решению пропустить этап Кубка мира в Руке.

Это было моё решение. И Вероника отнеслась к нему спокойно. Адекватно. Мы обсуждали с ней, прежде чем вышел с ним на тренерский совет. Обид нет, потому что поставлены чёткие цели на дальнейшие этапы. И она тоже понимает, насколько это тяжело, соревноваться каждую неделю. И как молодая спортсменка она не может себе пока этого позволить», — цитирует Сорина «Лыжный спорт».

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