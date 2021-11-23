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Тренер сборной России: Вероника Степанова — сильнейшая юниорка за последние 5-6 лет

Тренер сборной России: Вероника Степанова — сильнейшая юниорка за последние 5-6 лет
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин оценил потенциал 20-летней лыжницы Вероники Степановой.

«Степанова за последние пять-шесть лет – сильнейшая юниорка, которая выиграла юниорский чемпионат мира. В прошлом году по женщинам она уже показывала хорошие результаты, было бы удивительно, если бы она на первые этапы не отобралась. Всё было ожидаемо», — приводит слова Сорина Metaratings.

Напомним, в сезоне-2020/2021 Степанова выиграла гонку на 5 км свободным стилем на юниорском чемпионате мира. После этого лыжница была включена в состав основной сборной России на чемпионат мира, а затем дебютировала на Кубке мира.

На прошедших ранее контрольных стартах сборной России в Муонио (Финляндия) Степанова заняла 13-е место в классической «разделке» на 10 км, а в коньковой гонке стала 3-й.

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