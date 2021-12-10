Артём Мальцев рассказал об особенностях трассы в Давосе

Российский лыжник Артём Мальцев поделился подробностями о трассе в швейцарском Давосе. Там завтра, 11 декабря, начнётся новый этап Кубка мира.

«Завтра всё будет решать вторая часть круга, вот этот второй маленький кружок. Даже если вспомнить лучшие времена Устюгова — он здесь сидел сзади, а на второй части, на равнине, где идёт переход на маленький круг, включался и очень хорошо прорывался вперёд. После этого его уже тяжело было догнать. А норги, конечно, хорошо проходят спуск, повороты. И финишная часть тоже самая основная, даже если по тому году посмотреть: когда ты сидишь сзади плотно, то лыжи подкатываются и ты имеешь большую скорость, можно из-за спины выскочить в этот поворот на финиш», — сказал Мальцев в эфире «Матч ТВ».