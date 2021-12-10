Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Артём Мальцев рассказал об особенностях трассы в Давосе

Артём Мальцев рассказал об особенностях трассы в Давосе
Комментарии

Российский лыжник Артём Мальцев поделился подробностями о трассе в швейцарском Давосе. Там завтра, 11 декабря, начнётся новый этап Кубка мира.

«Завтра всё будет решать вторая часть круга, вот этот второй маленький кружок. Даже если вспомнить лучшие времена Устюгова — он здесь сидел сзади, а на второй части, на равнине, где идёт переход на маленький круг, включался и очень хорошо прорывался вперёд. После этого его уже тяжело было догнать. А норги, конечно, хорошо проходят спуск, повороты. И финишная часть тоже самая основная, даже если по тому году посмотреть: когда ты сидишь сзади плотно, то лыжи подкатываются и ты имеешь большую скорость, можно из-за спины выскочить в этот поворот на финиш», — сказал Мальцев в эфире «Матч ТВ».

Новость по теме
Дмитрий Губерниев отреагировал на пост Степановой о проигранной биатлонисткам эстафете
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021