«В приоритете Олимпиада, а не «Тур де Ски». Крамер — о планах Устюгова

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер заявил, что Сергей Устюгов не выступит на «Тур де Ски», и объяснил почему.

«Да, два дня назад мы решили, что он не побежит «Тур». Я, Сергей и Елена Вяльбе поговорили и приняли это решение вместе. Сейчас он вернулся на высокий уровень, и в этом сезоне в приоритете Олимпиада, а не «Тур». У нас есть хороший план подготовки для него, и это важнее «Тура» сейчас.

Остальная группа? Мальцев побежит, как и ещё часть группы. Мы разделимся в зависимости от целей и задач.

Как будет складываться дальнейший календарь Устюгова? Мы остаёмся в Давосе ещё на один день. Затем Сергей и Артём едут в Зеефельд на сбор. Во время «Тура» мы планируем провести для Сергея сбор в Тоблахе, затем найти возможность стартовать на одной или двух местных гонках, после чего поедем на следующий сбор в среднегорье.

У Сергея получился ударный начальный блок сезона, с середины ноября он провёл 12 гонок, и теперь нужно его сохранить.

Нет ли опасений, что без стартов Устюгов может немного потерять соревновательный настрой? Нет. Я хорошо его знаю, и для него это не проблема. Как вы могли видеть по началу сезона, ему надо не так много стартов, чтобы выйти на хороший уровень формы. Кроме того, у него планируется этап КМ во Франции перед Играми», — приводит слова Крамера «Матч ТВ».