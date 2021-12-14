Большунов отбыл испытательный срок за скандальный инцидент в эстафете на этапе КМ в Лахти

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», российский лыжник Александр Большунов отбыл испытательный срок за стычку с финном Йони Мяки на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

Напомним, на финише той эстафеты Большунов вышел на финишную прямую позади Мяки, попытался обойти его справа, но соперник чуть сместился и заблокировал россиянина. Александру это сильно не понравилось, он ещё на трассе ударил Мяки палкой, а после финиша намеренно врезался в соперника, который его не видел.

Жюри дисквалифицировало россиянина и лишило бронзы российскую команду. Большунов принёс извинения за произошедшее, а Финская лыжная ассоциация их приняла. Позднее Александр получил испытательный срок на пять соревнований под эгидой FIS.

После вынесенного наказания Большунов принял участие в чемпионате мира в немецком Оберстдорфе (считается за одно событие FIS) и в финальном этапе Кубка мира прошедшего сезона в швейцарском Энгадине. В текущем сезоне россиянин вышел на старт на трёх этапах Кубка мира — в Руке (Финляндия), Лиллехаммере (Норвегия) и Давосе (Швейцария).