Большунов отбыл испытательный срок за скандальный инцидент в эстафете на этапе КМ в Лахти

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», российский лыжник Александр Большунов отбыл испытательный срок за стычку с финном Йони Мяки на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
Напомним, на финише той эстафеты Большунов вышел на финишную прямую позади Мяки, попытался обойти его справа, но соперник чуть сместился и заблокировал россиянина. Александру это сильно не понравилось, он ещё на трассе ударил Мяки палкой, а после финиша намеренно врезался в соперника, который его не видел.
Жюри дисквалифицировало россиянина и лишило бронзы российскую команду. Большунов принёс извинения за произошедшее, а Финская лыжная ассоциация их приняла. Позднее Александр получил испытательный срок на пять соревнований под эгидой FIS.
После вынесенного наказания Большунов принял участие в чемпионате мира в немецком Оберстдорфе (считается за одно событие FIS) и в финальном этапе Кубка мира прошедшего сезона в швейцарском Энгадине. В текущем сезоне россиянин вышел на старт на трёх этапах Кубка мира — в Руке (Финляндия), Лиллехаммере (Норвегия) и Давосе (Швейцария).
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