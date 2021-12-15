Глеб Ретивых и Христина Мацокина выступят на этапе Кубка мира в Дрездене

Лыжники сборной России Глеб Ретивых и Христина Мацокина выступят на четвёртом этапе Кубка мира, который пройдёт в Дрездене (Германия) в ближайшие выходные. Об этом рассказал тренер национальной команды Сергей Турышев.

«На этапе Кубка мира в Дрездене выступят Ретивых и Мацокина», — приводит слова Турышева ТАСС.

В расписании этапа значатся только спринтерские гонки. 18 декабря будут разыграны медали в мужском и в женском личных спринтах свободным стилем, 19 декабря — награды в командном спринте свободным стилем (мужчины и женщины).

Напомним, ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал предварительный состав команды на этап Кубка мира в Дрездене.



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