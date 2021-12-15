Глеб Ретивых и Христина Мацокина выступят на этапе Кубка мира в Дрездене
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Лыжники сборной России Глеб Ретивых и Христина Мацокина выступят на четвёртом этапе Кубка мира, который пройдёт в Дрездене (Германия) в ближайшие выходные. Об этом рассказал тренер национальной команды Сергей Турышев.
«На этапе Кубка мира в Дрездене выступят Ретивых и Мацокина», — приводит слова Турышева ТАСС.
В расписании этапа значатся только спринтерские гонки. 18 декабря будут разыграны медали в мужском и в женском личных спринтах свободным стилем, 19 декабря — награды в командном спринте свободным стилем (мужчины и женщины).
Напомним, ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал предварительный состав команды на этап Кубка мира в Дрездене.
Новость по темеТренер сборной России объявил предварительный состав команды на этап Кубка мира в Дрездене
Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание.
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