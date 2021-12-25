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Устюгов, не попавший в состав сборной на «Тур де Ски», пошутил, что заменит Мальцева

Устюгов, не попавший в состав сборной на «Тур де Ски», пошутил, что заменит Мальцева
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Российский лыжник Сергей Устюгов в своём «инстаграме» выложил «сториз», где пошутил над партнёром по команде Артёмом Мальцевым.

Устюгов сказал, что готов попросить старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Маркуса Крамера о своём участии в «Тур де Ски» вместо Мальцева. По мнению Устюгова, Артём слишком сильно устаёт после тренировок и может недовосстановиться к старту этапа многодневки.

Напомним, ранее стал известен состав мужской сборной России на лыжную многодневку «Тур де Ски». В команду вошли: Артём Мальцев, Глеб Ретивых, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Илья Семиков и Илья Порошкин. Сам Устюгов пропускает участие в «Тур де Ски».

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