Устюгов, не попавший в состав сборной на «Тур де Ски», пошутил, что заменит Мальцева
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Российский лыжник Сергей Устюгов в своём «инстаграме» выложил «сториз», где пошутил над партнёром по команде Артёмом Мальцевым.
Устюгов сказал, что готов попросить старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Маркуса Крамера о своём участии в «Тур де Ски» вместо Мальцева. По мнению Устюгова, Артём слишком сильно устаёт после тренировок и может недовосстановиться к старту этапа многодневки.
Напомним, ранее стал известен состав мужской сборной России на лыжную многодневку «Тур де Ски». В команду вошли: Артём Мальцев, Глеб Ретивых, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Илья Семиков и Илья Порошкин. Сам Устюгов пропускает участие в «Тур де Ски».
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