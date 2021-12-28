Фуркад поздравил Жуве и Шанава, занявших второе и третье место на «Тур де Ски»

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал итоги финальных забегов спринта свободным стилем у мужчин в рамках первого этапа многодневки «Тур де Ски». Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял француз Ришар Жуве, третье — ещё один француз Лука Шанава.

«Браво, парни», — написал Фуркад в «Твиттере».



Ранее, после полуфинального забега, FIS удовлетворила запрос сборной России касательно грубых действий француза Рено Же на финише полуфинального забега в рамках первого этапа «Тур де Ски». Же встал вперёд россиянина Александра Терентьева в финишном створе, что замедлило ускорение лыжника.



«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.