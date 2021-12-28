Джессика Диггинс: как преодолеть тяжёлый «Тур де Ски»? Много есть, пить, спать

Американская лыжница Джессика Диггинс прокомментировала победу в первой гонке «Тур де Ски — 2022» — спринте. Соревнования проходят в Ленцерхайде (Швейцария). Диггинс является действующей чемпионкой многодневки.

Второй в финальном забеге финишировала норвежка Матильде Мюрвольд, третьей — словенка Анамария Лампич.

«Спасибо моей семье, что пришли меня здесь поддержать. Очень рада, а радость добавляет скорость. Как планирую преодолеть этот тяжёлый «Тур де Ски»? Буду много есть, много пить, много спать. И посмотрим, к чему это приведёт», — сказала Диггинс после гонки.

30-летняя Диггинс — олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, чемпионка мира 2013 года в командном спринте, обладательница Кубка мира в сезоне-2020/2021. На счету Джессики также серебряные медали и бронза чемпионатов мира.