Джессика Диггинс: как преодолеть тяжёлый «Тур де Ски»? Много есть, пить, спать

Американская лыжница Джессика Диггинс прокомментировала победу в первой гонке «Тур де Ски — 2022» — спринте. Соревнования проходят в Ленцерхайде (Швейцария). Диггинс является действующей чемпионкой многодневки.
Второй в финальном забеге финишировала норвежка Матильде Мюрвольд, третьей — словенка Анамария Лампич.
«Спасибо моей семье, что пришли меня здесь поддержать. Очень рада, а радость добавляет скорость. Как планирую преодолеть этот тяжёлый «Тур де Ски»? Буду много есть, много пить, много спать. И посмотрим, к чему это приведёт», — сказала Диггинс после гонки.
30-летняя Диггинс — олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, чемпионка мира 2013 года в командном спринте, обладательница Кубка мира в сезоне-2020/2021. На счету Джессики также серебряные медали и бронза чемпионатов мира.
- 28 декабря 2021
-
20:54
-
20:41
-
20:33
-
20:31
-
20:28
-
20:21
-
20:01
-
20:00
-
19:51
-
19:44
-
19:38
-
19:38
-
19:34
-
19:25
-
19:23
-
19:17
-
19:15
-
19:07
-
18:59
-
18:49
-
18:49
-
18:37
-
18:28
-
18:28
-
18:22
-
18:10
-
18:08
-
18:02
-
17:52
-
17:52
-
17:48
-
17:47
-
17:44
-
17:38
-
17:36