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Фрида Карлссон: может, я выбрала неправильную технику

Фрида Карлссон: может, я выбрала неправильную технику
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Шведская лыжница Фрида Карлссон поделилась мнением о том, что ей помешало победить в гонке с общего старта свободным стилем на 10 км в рамках многодневки «Тур де Ски». 22-летняя спортсменка первой вышла на финишную прямую, имея небольшой отрыв. Однако в самом конце её прошла американка Джессика Диггинс, которая мощно и часто отталкивалась ногами, не используя палки.

«Диггинс прошла весь этот путь без палок, и она очень хороша в этом. Мне нечего возразить. Но мне стало интересно — может, я выбрала неправильную технику. Не знаю, насколько эффективной была бы эта техника в моём исполнении. Всё-таки у Джессики, пожалуй, более сильные ноги.

Старалась сосредоточиться на себе. Не могла просто взять и сразу переключиться на другую технику. Если оглядываться назад, то я могла бы попытаться пойти без палок пораньше. Но она очень хороша в этом, а я не специалист хода без палок», — приводит слова Карлссон Expressen.

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