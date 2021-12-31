Фрида Карлссон: может, я выбрала неправильную технику

Шведская лыжница Фрида Карлссон поделилась мнением о том, что ей помешало победить в гонке с общего старта свободным стилем на 10 км в рамках многодневки «Тур де Ски». 22-летняя спортсменка первой вышла на финишную прямую, имея небольшой отрыв. Однако в самом конце её прошла американка Джессика Диггинс, которая мощно и часто отталкивалась ногами, не используя палки.
«Диггинс прошла весь этот путь без палок, и она очень хороша в этом. Мне нечего возразить. Но мне стало интересно — может, я выбрала неправильную технику. Не знаю, насколько эффективной была бы эта техника в моём исполнении. Всё-таки у Джессики, пожалуй, более сильные ноги.
Старалась сосредоточиться на себе. Не могла просто взять и сразу переключиться на другую технику. Если оглядываться назад, то я могла бы попытаться пойти без палок пораньше. Но она очень хороша в этом, а я не специалист хода без палок», — приводит слова Карлссон Expressen.
- 31 декабря 2021
-
23:09
-
22:45
-
22:26
-
21:56
-
21:38
-
21:25
-
21:15
-
21:05
-
21:00
-
20:30
-
20:25
-
20:16
-
19:51
-
19:49
-
19:40
-
19:20
-
19:15
-
19:12
-
18:58
-
18:58
-
18:50
-
18:45
-
18:42
-
18:35
-
18:29
-
18:19
-
18:13
-
18:10
-
17:48
-
17:41
-
17:36
-
17:29
-
17:22
-
16:37
-
16:35