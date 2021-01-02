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Кершоу: 38 секунд отставания от Непряевой — не проблема для Диггинс. Но сзади Андерссон

Кершоу: 38 секунд отставания от Непряевой — не проблема для Диггинс. Но сзади Андерссон
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Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу поделился раскладами на финал женской части многодневки «Тур де Ски».

«Диггинс после падения в спринте попала в тяжёлую борьбу, она опустилась на третье место в общем зачёте. Нисканен ей не конкурентка, она легко с ней расправится на горе. Джесси в 38 секундах от Непряевой. Эбба Андерссон, большая угроза для Диггинс, идёт шестой, отставая от Непряевой на 1 минуту и 14 секунд. Эбба — это далеко не сильнейший спринтер, она вообще редко преодолевает квалификацию, последний спринт не исключение. У Джесси была отличная возможность оторваться от шведки ещё на минуту или близко к этому, но не получилось.

Манёвр Карлссон изменил ход всего «Тур де Ски». Диггинс была отлично готова и уж как минимум вышла бы в полуфинал спринта. Теперь же Джесси придётся тяжело. Впереди не самый любимый этап американки. 10-километровка в Валь-ди-Фьемме плохо подходит Диггинс. Надеюсь, в Италии не будет неустойчивых условий, потому что Джесси в прошлые годы не очень хорошо себя там проявляла при неустойчивых условиях. 38 секунд отставания от Непряевой — это не проблема. Проблема — это Андерссон, отстающая всего на 1 минуту и 14 секунд от россиянки. Уф! Я переживаю. Андерссон великолепна на 10-километровке классикой», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

Непряева — фантастическая. Выиграла спринт бешеным ускорением и стала лидером «Тур де Ски» Непряева — фантастическая. Выиграла спринт бешеным ускорением и стала лидером «Тур де Ски»
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