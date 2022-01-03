Сергей Крянин оценил шансы Большунова на первое место в общем зачёте «Тур де Ски»

Вице-президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин поделился ожиданиями от третьего этапа многодневки «Тур де Ски». Сегодня, 3 января, в Валь-ди-Фьемме пройдут масс-старты.

«Сегодня пройдут масс-старты — это всегда интересная и зрелищная борьба. Очень хочется посмотреть, какую тактику выберут спортсмены: кто-то предпочитает отрываться, другие — сидеть до финиша и дотягивать, отдавать там все силы.



Конечно, у Большунова есть неплохие шансы выбраться на первое место в общем зачёте. Многое зависит от тактики и расстановки сил. Пока гонка не началась, шансы есть всегда. Будем смотреть», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.