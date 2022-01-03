«Тур де Ски»: расписание и время трансляций
Поделиться
Завтра, 4 января, завершится многодневная лыжная гонка «Тур де Ски». В последний день соревнований пройдут масс-старты свободным стилем. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание гонок и трансляций.
Лыжные гонки. Расписание трансляций «Тур де Ски»
Третий этап. Валь-ди-Фьемме, Италия
4 января
13:30 — масс-старт, женщины, 10 км, свободный стиль (Eurosport 1, «Матч ТВ»).
17:25 — масс-старт, мужчины, 10 км, свободный стиль (Eurosport 1, «Матч ТВ»).
В общем зачёте у женщин лидирует россиянка Наталья Непряева. У мужчин первое место занимает норвежец Йоханнес Клебо, россиянин Александр Большунов — второй. Большунов и представительница США Джессика Диггинс являются действующими победителями многодневки «Тур де Ски».
Комментарии
- 3 января 2022
-
20:53
-
20:39
-
20:26
-
20:04
-
20:00
-
19:52
-
19:27
-
19:05
-
19:05
-
18:55
-
18:50
-
18:45
-
18:45
-
18:37
-
18:36
-
18:30
-
18:29
-
18:23
-
18:21
-
18:19
-
18:18
-
18:09
-
18:02
-
18:01
-
17:58
-
17:53
-
17:32
-
17:16
-
17:08
-
17:03
-
17:01
-
16:56
-
16:25
-
16:15
-
16:11
Партнерский контент