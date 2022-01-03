«Тур де Ски»: расписание и время трансляций

Завтра, 4 января, завершится многодневная лыжная гонка «Тур де Ски». В последний день соревнований пройдут масс-старты свободным стилем. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание гонок и трансляций.



Лыжные гонки. Расписание трансляций «Тур де Ски»

Третий этап. Валь-ди-Фьемме, Италия

4 января

13:30 — масс-старт, женщины, 10 км, свободный стиль (Eurosport 1, «Матч ТВ»).

17:25 — масс-старт, мужчины, 10 км, свободный стиль (Eurosport 1, «Матч ТВ»).



В общем зачёте у женщин лидирует россиянка Наталья Непряева. У мужчин первое место занимает норвежец Йоханнес Клебо, россиянин Александр Большунов — второй. Большунов и представительница США Джессика Диггинс являются действующими победителями многодневки «Тур де Ски».