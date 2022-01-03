Стартовые номера российских лыжников на заключительном этапе «Тур де Ски»

Завтра, 4 января, состоится заключительная гонка престижной многодневки «Тур де Ски» — масс-старт свободным стилем на 10 км. Названы стартовые номера россиян.



Под первым номером на восхождение отправится лидер общего зачёта «Тур де Ски» норвежец Йоханнес Клебо. Под вторым номером стартует россиянин Александр Большунов — у него ровно две минуты отставания от лидера. Третьим стартует финн Ийво Нисканен — ему нужно отыграть 2 минуты и 49 секунд.



У Ивана Якимушкина будет седьмой номер, у Дениса Спицова — 9-й, у Алексея Червоткина — 13-й, у Ильи Семикова — 16-й, у Артёма Мальцева — 19-й, у Андрея Мельниченко — 23-й, а у Глеба Ретивых — 54-й.



Ранее стало известно, что с заключительного этапа многодневки снялся Александр Терентьев. Россиянин сообщил, что принял такое решение вместе с тренером.

Новость по теме Терентьев сообщил о снятии с «Тур де Ски»