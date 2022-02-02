Армянский лыжник — о россиянах: Мальцев – самый позитивный, а Большунов – своеобразный

22-летний лыжник Микаел Микаелян, который на церемонии открытия Олимпиады в Пекине будет знаменосцем сборной Армении, рассказал о взаимоотношениях с российскими спортсменами.



«Я знаком со многими лыжниками, в том числе и из основной сборной России. Отличные ребята, всегда поддержат, если нужно. Артём Мальцев – самый позитивный, наверное. Александр Большунов – самый своеобразный. Мы с ним знакомы, можем пообщаться — а на следующий день он сделает вид, что впервые тебя видит, и просто пройдёт мимо. Но это ни в коем случае не от того, что он такой звёздный. Видно, что он просто весь в своих мыслях. Он и внутри команды так же себя ведёт. Настроен на результат. А с Сергеем Устюговым ещё мой брат бегал.



У россиян совершенно другие финансовые условия, сразу видно, что это огромная лыжная держава. В Армении о таком и мечтать не приходится. Лыжные гонки денег не принесут, ведь зарабатывают хорошо только топы», — сказал Микаелян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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