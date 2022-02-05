Шведский комментатор во время эфира: Непряева проехала по палкам Карлссон. Фрида злится!

Шведский комментатор Питер Ларссон эмоционально отреагировал на борьбу россиянки Натальи Непряевой с шведкой Фридой Карлссон во время скиатлона на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
«Непряева проехала по палкам Карлссон. Фрида злится!» — сказал комментатор.
Непряева завоевала серебряную медаль, а Карлссон, являвшаяся одной из фавориток, стала лишь пятой. Золото выиграла норвежка Терезе Йохауг в скиатлоне. Бронза досталась австрийке Терезе Штадлобер.
Ранее в активе 26-летней российской лыжницы была лишь эстафетная бронза, завоёванная на Играх-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея).
Олимпийские игры — 2022. Лыжные гонки. Скиатлон, 2x7,5 км. Женщины
1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 44.13,7.
2. Наталья Непряева (Россия) — отставание +30,2 секунды.
3. Тереза Штадлобер (Австрия) +30,5
5. Фрида Карлссон (Швеция) +42,5.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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