Шведский комментатор во время эфира: Непряева проехала по палкам Карлссон. Фрида злится!

Шведский комментатор Питер Ларссон эмоционально отреагировал на борьбу россиянки Натальи Непряевой с шведкой Фридой Карлссон во время скиатлона на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Непряева проехала по палкам Карлссон. Фрида злится!» — сказал комментатор.

Непряева завоевала серебряную медаль, а Карлссон, являвшаяся одной из фавориток, стала лишь пятой. Золото выиграла норвежка Терезе Йохауг в скиатлоне. Бронза досталась австрийке Терезе Штадлобер.

Ранее в активе 26-летней российской лыжницы была лишь эстафетная бронза, завоёванная на Играх-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея).

Олимпийские игры — 2022. Лыжные гонки. Скиатлон, 2x7,5 км. Женщины

1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 44.13,7.

2. Наталья Непряева (Россия) — отставание +30,2 секунды.

3. Тереза Штадлобер (Австрия) +30,5

5. Фрида Карлссон (Швеция) +42,5.

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