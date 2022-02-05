Швеция призвала МОК увеличить количество автобусов для перевозки спортсменов

Менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Андерс Бистрём прокомментировал ситуацию с автобусами в олимпийской деревне в Пекине (Китай). Ранее россиянин Сергей Устюгов пожаловался на полные автобусы на Олимпийских играх. Он заявил, что во время поездки с тренировки в автобусах бывает очень много людей, что может привести к заражению коронавирусом.



«Мы уже направили запрос на увеличение автобусов. В автобусах есть знаки, которые указывают, что нельзя сидеть рядом. Но там столько людей, что они вынуждены сидеть рядом, а это плохо. Они ездят каждые полчаса. На мой взгляд, это слишком редко», — цитирует менеджера Dagbladet.

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