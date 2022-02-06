Симен Хегстад Крюгер: не отказался от надежды успеть на марафон

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер, находящийся на карантине из-за положительного теста на коронавирус накануне зимней Олимпиады, рассказал, что не оставляет надежды выступить на Играх в Пекине.



«Я не отказался от надежды успеть на марафон. Сейчас снова чувствую себя на 100% здоровым, CT-значения меняются в лучшую сторону. У меня есть цель, и я верю, что это возможно. Я уже был на улице сегодня. Это было потрясающе. В отеле много сижу на велотренажёре и занимаюсь гимнастикой. Я сумел поддерживать определённую активность, но было классно покататься на лыжах сегодня.

Ситуация очень неопределённая. Очень многое невозможно контролировать. Стараюсь думать лишь о том, что могу что-то сделать. Маленькую надежду, что успею пробежать одну дистанцию на Олимпиаде, использую как мотивацию, хотя и знал, что это было практически нереально. Мне кажется, что сейчас это даже более реально, чем неделю назад», — приводит слова Крюгера Eurosport.