Джессика Диггинс прокомментировала результаты скиатлона

Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте американская лыжница Джессика Диггинс прокомментировала своё выступление в скиатлоне на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

«Целью на эту Олимпиаду было усердно работать, чтобы подойти к гонке подготовленной, выложиться на максимум и финишировать совсем без сил. С гордостью могу сказать, что сегодня я это сделала. Спасибо команде за поддержку, подбадривание и веру. Продолжаем. Прошла одна гонка, а я уже с нетерпением жду следующую», – написала Диггинс на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, американская спортсменка в прошедшей гонке финишировала шестой. Золотую медаль завоевала норвежка Тереза Йохауг, серебро у Натальи Непряевой, бронза досталась представительнице Австрии Терезе Штадлобер.

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